Z dirko oslov vabijo turiste

KOPRIVNICA – Na Hrvaškem pogosto prevladuje mnenje, da je preveč turistične pozornosti njihovih domačih medijev namenjene Jadranskemu morju, obali in otokom, preostali (pre)deli države pa da so zapostavljeni. Očitno so bili posebno pod tem vtisom v koprivniško-križevski županji, ki leži vzhodno od Zagreba; tam je bilo zadnje morje Panonsko, ki se je razlivalo pred 60 milijoni let, a so ta konec tedna vseeno organizirali prvo celinsko oslovsko dirko, ki so jo poimenovali kar Grand Prix Koprivnica. »Povod je bila velika dirka oslov na Jadranu, za kar so na hrvaški televiziji dobili veliko minutaže. Turistično dogajanje v naši županji, kot v celinskem delu Hrvaške sploh, pa ni dovolj dobro pokrito,« je razloge za organizacijo dirke medijem pojasnjeval Zdravko Mihevc, direktor županijske turistične zveze. Zveza je dirke organizirala z bližnjim konjeniškim klubom Bilogorski rendžerji, prebivalce pa so povabili na druženje in fotografiranje z osli, čemur se je odzvalo veliko Koprivničanov.



Mihevc se je še pohvalil, da organizacija takšne dirke ni zahtevna reč, saj so za pripravo dogodka porabili en dan in dva tisoč kun (okoli 266 evrov). Petnajst oslov se je tako zbralo v sončnem sobotnem dopoldnevu na glavnem koprivniškem trgu, trije so bili pregovorno trmasti in niso nastopili, ducat pa se jih je nato potegoval za več naslovov: naziv najhitrejšega je po dveh kvalifikacijskih krogih in velikem finalu dobil lokalni osel Đuro (sicer istrske sorte) iz Koprivnice, Čupku pa so podelili nagrado za oslovski fer plej oziroma pošteno vedenje (kar koli že to v oslovskem svetu pomeni). Koprivničani pa so si lahko samo meli roke, saj je ob številnih domačinih dogodek opazilo tudi precej hrvaških medijskih hiš. Namen je bil dosežen, reakcije Hrvatov pa so bile različne: eni so se zabavali, drugi so bili zgroženi. In čeprav so sprva organizatorji izjavljali, da je naziv tekmovanja Grand Prix Koprivnica zgolj parodija, prireditev pa protest, bi jih lahko uspeh nemara prepričal, da bi se lokalni osli spet zbrali ob letu osorej.