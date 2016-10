Z Američanom ta hip nosečih kar 20 žensk

Pred več kot desetimi leti je 37-letni Američan Matt Stone za krajši čas delal v banki sperme. Očitno se mu je posel prikupil, saj je v zadnjih štirih letih s svojimi semenčicami zaplodil več kot 100 otrok. Tako vsaj trdi na svoji strani na facebooku, na kateri možakar iz Raleigha v Severni Karolini redno objavlja fotografije potomcev. Vsak dan naj bi ga za spermo prosilo 10 ljudi, ki imajo težave s plodnostjo. Samohranilec z dvema otrokoma jim rad ustreže, vendar morajo prej odgovoriti na nekaj vprašanj. Matta zanima njihovo ozadje, predvsem prihodki, saj želi, da njegovi potomci odraščajo v urejenih razmerah.



V Združenih državah ni zakona, ki bi reguliral darovanje sperme, obstaja pa priporočilo, naj bi bila donacija brezplačna oziroma naj bi prejemniki pokrili zgolj osnovne stroške pošiljanja in podobno. Matt je razkril, da je trenutno z njegovo spermo nosečih 20 žensk, pozna 30 svojih potomcev, za več kot 70 otrok pa ne ve, kje so. »Vsaka uspešna nosečnost je zame velika sreča. Pomagal sem parom, ki imajo težave s plodnostjo, pa homoseksualnim parom, ki so tako uresničili svoje sanje,« je vesel.



»Vse moje donacije so brezplačne, ljudem želim pomagati, ne pa zaslužiti. Banke sperme so neverjetno drage, po mojem nimajo vedno v mislih interesov pacientov. Ne zdi se mi pošteno, da poskušajo služiti z nesrečo ljudi.«



Matt je upravičeno ponosen na svoje dosežke: »Enkrat sem doniral štirim v dveh dneh in tri so zanosile.« Do zdaj je srečal le enega otroka. Raje komunicira prek spleta, drugače bi se lahko zadeve po njegovem mnenju preveč zapletle. Njegove stranke največkrat izberejo umetno oploditev, občasno pa ponudi tudi naravno, če posameznica dokaže, da nima spolno prenosljivih bolezni. Pogosto se k njemu vračajo pari, ki jim je enega otroka že zaplodil. Z oplojevanjem se namerava ukvarjati do svojega 45. leta.