Z 98 leti in umetnim kolkom poučuje jogo

Že več kot 75 let se Tao Porchon-Lynch prebuja in vstaja ob peti uri zjutraj. Gospa iz New Yorka danes šteje zavidljivih 98 let, kljub temu pa še vedno poučuje jogo. Vitalna in bistra starostnica je mladost preživela v Indiji, kjer se je naučila modrosti. »Prav vse je mogoče, nič ni nemogočega,« je prepričana Tao, ki se je začela zanimati za jogo, ko je bila stara komaj osem let. Takrat so ji rekli, da to ni primerno za punce. Kljub temu je vztrajala in se priključila skupini mladih dečkov, dokler se ni mojster joge premislil in ji dovolil, da se pridruži njegovim učencem. »Zdaj učim že več kot 75 let,« je ponosna ženica.



Skrivnost dolgega življenja je njen odnos do telesa in časa, ki ji je bil podarjen. »Vsako jutro si rečem, da bo to najboljši dan v mojem življenju, in potem tudi je.« Njeno prehrano sestavlja v glavnem sadje in zelenjava, vendar ni povsem vegetarijanka, saj si občasno privošči jastoga in kozice. Pa tudi kozarca vina se ne brani, pravi, da je dobro za kri. Zanimivo je, da joga ni edina stvar, ki jo obvlada, je tudi velika ljubiteljica standardnih plesov. Kot mladenka je bila manekenka in igralka, nastopila je v več filmih, med drugim tudi v filmu Show Boat iz leta 1951 in The Last Time I saw Paris iz leta 1954, v katerem je glavno vlogo odigrala Elizabeth Taylor.



Tao je izgubila moža Billa Lyncha leta 1982, poročena sta bila 20 let. Pred nekaj leti so ji morali zamenjati kolk, leta 2011 pa je padla in si zlomila zapestje. Kljub temu je še vedno močna in gibčna, predvsem pa polna veselja do življenja.