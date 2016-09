Vsako tretje leto izkopljejo krste

Smrt ni konec življenja, temveč začetek nove zgodbe, v drugem svetu, goreče verjame ljudstvo Toraja v goratem predelu indonezijskega otoka Sulavezi, ki v čast pokojnih vsaka tri leta pripravi festival Ma'nene.



In slovesnega dogodka se obvezno udeležijo tudi umrli, ki jih svojci za posebni dogodek zgledno očedijo in napravijo v pražnja oblačila. Vsaka tri leta, torej, izkopljejo krste s posmrtnimi ostanki, s katerimi potem ponosno pozirajo in se veselijo: pokojnim tako izražajo spoštovanje in dokazujejo, da nanje niso pozabili in da so še vedno del njihovega življenja. Veliko truda in denarja vložijo v ohranjanje trupel, družine namreč obilno varčujejo za poslednje slovo, ki kdaj traja tudi več dni, in plasti debelega platna ter kakovostno krsto, da preprečijo razpadanje umrlih. Krste redno čistijo in prenavljajo, za pokojne ne sme denarja nikoli zmanjkati, poudarjajo, mnogi varčujejo vse življenje, da bi nabrali dovolj denarja za lasten pogreb. In če smrt morda nastopi nenadno, poslednjega slovesa ni, dokler družina ne zbere dovolj sredstev – včasih čakajo tudi po nekaj let!



Tudi te dni se ljudstvo Toraja tako neizmerno veseli in zabava z ljubimi pokojniki, ki so jih za veličasten dogodek izkopali in uredili, kot se šika. O zabavi brez primere pričajo pisane fotografije, poglejte si jih!