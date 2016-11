Vsakemu sovaščanu zapustil dva milijona evrov

Sevnica je bila za svetovno javnost še pred kratkim le majhen in nepomemben kraj v Sloveniji, zdaj pa po zaslugi Melanije Knavs alias Melanie Trump, prve dame Združenih držav Amerike, žanje svetovno slavo. Koliko bodo Sevničani od tega v resnici profitirali, bo pokazal čas. No, v Španiji je podobno usodo doživela vasica Cerezales del Condado. Še nikoli niste slišali zanjo? Nič čudnega, kraj na severozahodu Pirenejskega polotoka ima namreč le 80 prebivalcev. A te dni o njih poročajo vsi največji svetovni mediji.



Iz Cerezalesa del Condada je bil namreč doma ustanovitelj svetovno znanega mehiškega piva corona Antonio Fernández, ki je umrl avgusta letos v 98. letu starosti. In ko so pred nekaj dnevi prebrali njegovo oporoko, je 80 ljudi doživelo šok – Fernández je vaščanom svojega rojstnega kraja namreč zapustil kar okoli 200 milijonov evrov! Prebivalci majhne španske vasi so tako čez noč postali milijonarji, vsak je v žep pospravil zavidljiva dobra dva milijona evrov.



Antonio je začel delati za pivovarno Grupo Modelo leta 1949, ko se je preselil v Mehiko, na predsedniškem stolčku blagovne znamke Corona pa je sedel med letoma 1991 in 1997. Eden vaških srečnežev Maximino Sanchez, ki je lastnik edinega bara v vasi, je ob novici, ki mu je spremenila življenje, povedal: »Nikoli nismo imeli denarja, zdaj pa to ... Ne vem, kaj bi naredili brez Antonia, nikoli ga ne bomo pozabili.« To pa ni edino dejanje prijaznosti zdaj pokojnega Fernándeza. V provinci León je namreč ustanovil podjetje, v katerem je zagotovil delovna mesta ljudem s posebnimi potrebami, in enako storil še v mehiški zvezni državi Puebla.