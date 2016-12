Vsa hiša ovita z darilnim papirjem

Mladoporočenca sta se vrnila z medenih tednov v Mehiki in osupla obstala na pragu doma v Bristolu v Angliji. Njuno stanovanje je bilo ovito v darilni papir. Šokirana sta se 28-letna Faye Gilbert in leto dni mlajši Karl Gilbert sprehodila po prostorih in se spraševala, kdo za vraga bi to lahko naredil. Zidovi, pohištvo, celo električne naprave, slike na steni in kuhinjski pripomočki – prav vse je bilo ovito v darilni papir. Izkazalo se je, da je šlo za potegavščino, ki sta jo ušpičili Fayejini sestri Sam in Claire ter njuna prijateljica Kim. Za ovijanje so porabile 20 rol papirja, zamisel pa so dobile, potem ko je Karl na facebooku objavil videlo, na katerem se mladoporočenca vrneta domov in naletita na razdejanje.



Faye je takoj ob prihodu opazila dekorativni venček na vhodnih vratih in pomislila, da so jima postavili božično drevesce. »Pričakovala sem, da bom vstopila in zagledala jelko. Ni bilo tako, vsa hiša je bila ovita. Bilo mi je zelo všeč, zdelo se mi je smešno. Moji sestri sta za šale, vendar doslej še nista naredili ničesar tako skrajnega. K temu je verjetno pripomoglo, da je december, v naši družini smo veliki ljubitelji božiča in božičnih praznikov.« Njen partner Karl pa ni bil preveč navdušen nad prizorom, ki ga je čakal. »Prišla sva z nočnim poletom, nato je še vozil z letališča in je bil zelo utrujen. A ko sva se zbudila, se je njegova volja popravila in sva se vsemu skupaj nasmejala.«



Nagajivke so povedale, da so za ovijanje hiše porabile ves vikend in še dva večera ob delovnih dneh. »Nisva mogla odpirati kuhinjskih predalov, tudi vzglavniki so bili oviti. Očitno so zelo spretne v zavijanju. Za nekaj kosov sem bila prepričana, da so darila, a so bile notri le moje stvari. Moja sestra dvojčica se bo poročila aprila, zato že razmišljam, kako se ji bom maščevala.«