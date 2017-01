Vrnila se je domov 40 let po svojem pogrebu

INDIJA – Lahko le ugibamo, kako šokirani sta bili sestri, ko se je 40 let po pogrebu pred pragom pojavila njuna 82-letna mama. Poleti 1976 je 42-letna Vilasa iz indijske vasice Bidhoo šla na polje nabirat krmo za živino, ko jo je ugriznila črna kobra. Ob prihodu domov so jo nemudoma odpeljali k vaškemu zdravilcu, a ji ni mogel pomagati in izgubila je zavest. Prepričani so bili, da je mrtva, zato so jo zavili v blago, dali na lesen splav in prepustili toku reke Ganges. V Indiji je navada, da trupla zažgejo in pepel raztresejo v reko ali jezero, ob kačjih ugrizih pa spuščajo trupla po reki, ker so prepričani, da se tako strup odstrani iz telesa in človek lahko oživi. Vilasi se je to v resnici zgodilo.



No, ni se vrnila od mrtvih. Njeno telo sta opazila dva ribiča in ugotovila, da živi. Odnesla sta jo do lokalnega svetišča, kjer so jo zdravili. Čeprav je v celoti okrevala, je izgubila spomin in ni vedela, od kod prihaja. V templju je ostala štiri desetletja, nato so se minuli mesec spomini začeli vračati. »Mama je povedala, da je izgubila zavest in spomin. Pred nekaj dnevi se je spomnila dogodka in povedala nekemu dekletu, ki jo to povedalo svojemu stricu. Ta je kontaktiral moškega iz naše vasi, ki je bil celo na njenem pogrebu. On je z nami navezal stik in nam povedal, kaj se je zgodilo,« je razkrila starejša hči Ram Kumari. Vilaso so odpeljali nazaj domov, hčerki sta jo šokirani opazovali. »V trenutku sva jo prepoznali po materinem znamenju,« je dodala mlajša hči Muni.