Vrane bi natrenirala za pobiranje čikov

Industrijska oblikovalca Ruben van der Vleuten in Bob Spikman sta že leta ogorčena nad številom cigaretnih ogorkov, ki ležijo po parkih in pločnikih Amsterdama. Staknila sta glavi in dobila odlično zamisel, kako rešiti to težavo; najprej sta hotela izdelati robota, ki bi jih pobiral, a sta naletela na številne težave, predvsem kar se tiče programiranja naprave, da se ne bi zaletavala v kolesarje in pešce, potem pa se jima je posvetilo, da bi ogorke lahko pobirali ptiči.



Strokovnjak za vrane prof. John Marzluff je prepričan, da bi delovalo, a opozarja, da bi bilo zasužnjevanje vran etično sporno.

Prvi kandidati so bili golobi, ker so pač v vsakem mestu, a se je izkazalo, da so premalo inteligentni. Strokovnjaki so jima priporočali vrane, saj te spadajo med najbolj inteligentna bitja na planetu. Hitro se učijo zgolj z opazovanjem – njihova inteligenca naj bi bila na določenih področjih primerljiva s sposobnostjo šimpanzov. Povezala sta se z Joshuo Kleinom, da je izdelal posebno napravo, ki je vrane spodbujala, da so po ulicah pobirale kovance, v zameno pa jim je dajala hrano. Ruben in Bob bi ptice zdaj rada naučila, da bi v napravo prinašale ogorke. Strokovnjak za vrane prof. John Marzluff je prepričan, da bi to delovalo, vendar opozarja, da bi bilo zasužnjevanje vran etično sporno: »Vrane imajo svoje življenje, nasprotujem temu, da bi jih silili, da delajo za nas. Bolje bi bilo izdelovati ogorke, ki se sami razgradijo.« Dvojica kljub temu ne namerava odnehati.