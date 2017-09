Vojni načrt hrvaškega admirala: do Ljubljane je samo 48 ur

ZAGREB – Hrvaški admiral Davor Domazet-Lošo je v intervjuju za Direktno.hr dejal, da bi hrvaška pehota lahko v Ljubljano prišla v 48 urah. To je dejal v luči sklica nujne seje odbora za obrambo slovenskega parlamenta, kjer naj bi govorili o pripravljenosti Slovenske vojske na uresničevanje arbitražnega sporazuma.

»Z avtom smo v Ljubljani v uri in pol, za dober koncert, ljubljene ljudi in veselje,« se je na to odzval član hrvaške stranke SDP, član sabora, Bojan Glavašević in še zapisal na twitterju: »Brkatemu generalu in ostalim, ki hočejo vojno, lahko rečem samo odj***.« Drugi član SDP Peđa Grbin pa: »Komentirati izjave upokojenega generala Davorja Domazeta Loša, poznanega po tem, da je vojno za domovino dočakal v JLA v Beogradu, kjer je čakal na poseg na zobih, v vsakem primeru pomeni ponižanje razuma. Medtem mi ne živimo v normalnem svetu. Živimo v državi, kjer je upokojeni admiral član Sveta za nacionalno varnost predsednice republike…. In ko začnejo člani našega sveta razlagati, koliko časa potrebuje hrvaška vojska do sosednje države, potem lahko rečem isto kot Bojan Glavašević, odj***.«

Po izjavi upokojenega generala, je podjetnik Goran Fižulić na svojem facebook profilu objavil »vojni načrt« poti proti Ljubljani. Po njegovem načrtu bi šli okoli riti v žep, preko Avstrije in do Švice ter tam obrnili za Slovenijo. V 48 urah bi pehota prišla do Ljubljane, piše B92. S tem naj bi izzval salve smeha in komentarjev kot so, ali misli, da bi vojska potovala na skejtu.