Vsak otrok se veseli praznovanja rojstnega dne. Tudi 11-letnica iz Argentine se ga je.

Starši so pripravili zabavo, prišli so prijatelji in sorodniki.

Napočil je trenutek za rezanje torte in pihanje svečk. A takrat je eden od gostov poškropil slavljenko s pršilom in sledil je ognjeni pekel, v katerem je deklica dobila opekline po glavi in vratu.