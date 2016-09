VIDEO: Žoga nokavtirala blondinko

Boleče trenutke navijačic ameriškega nogometa je posnela tudi kamera. Svetlolaska je bila ena od mnogih, ki so spremljali srečanje v Alabami, vendar najbrž edina, ki je imela to (ne)srečo, da je (skoraj) ujela žogo.

Zakričala je, da jo ima, se vrgla na kolena in jo hotela ujeti, a neposlušen kos usnja ji je priletel naravnost v glavo. Blondinka je pristala na tleh, posnetek pa je kmalu končal na družabnih omrežjih.

@SportsCenter @espn how not to catch the football. pic.twitter.com/WdEQEXtbIS