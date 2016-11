VIDEO: Zmešani frizer

Če vas ni, bi vas moralo biti. Sploh če bi takšni frizerji res obstajali. Na posnetku, ki so ga ustvarili za zabavo, so moškim pripravili zmešanega frizerja. In ne boste verjeli, tudi oni ne marajo negotovosti. Najprej so se vprašali, ali je čisto normalen, ko so zagledali njegovo frizuro, potem je bilo tu tresenje, pa še straniščni papir, namazan z rjavo ...

Poglejte spodaj, ali so mu stranke pobegnile.