VIDEO: Živi v stanovanju, ki je manjše od dveh kvadratov

V Hongkongu so cene najemnin poskočile, zato se morajo tisti, ki denarja nimajo na pretek, znajti po svoje. Velika stanovanja so razdelili na več manjših, ki so velika tudi po dva kvadratna metra, kar je dovolj prostora le za spanje. O tem, da bi človek vstal, se sprehodil po njem, pa ni govora.

Tudi moški na posnetku že več let živi v enem od takih stanovanj in zanj na mesec plača približno 210 evrov, poročajo tuji mediji.