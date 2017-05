VIDEO: Živel je v vesolju: pozabil kako se hodi na Zemlji

Scott Kelly je celo leto preživel v vesolju tam pa so fizikalne zakonitosti nekoliko drugačne kot na zemlji. Po vrniti v zemeljsko sfero mu je ponagajala gravitacija, zato se je ob pomoči kolegov učil loviti korake. Prav smešno je kako je Scott skoraj pozabil hoditi. Vse skupaj so posneli in lahko si ogledate kako je če te preseneti zemeljska gravitacija.