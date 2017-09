VIDEO: Zgrudil se je, njegovi kolegi pa mrtvo hladni

Nikola Gruevski, nekdanji makedonski premier, je med svojo izjavo doživel nekaj nenavadnega. No, najbrž sam ni niti vedel, kaj se za njegovim hrbtom dogaja …

Medtem ko je govoril na tiskovni konferenci svoje politične stranke, se je eden od njegovih kolegov v ozadju dobesedno zgrudil, preostali pa so se na to odzvali precej mlačno. Dogajanje jih ni preveč zaskrbelo, njihovih odzivov pa skoraj ni bilo. Še posebej hladna je ostala ena od svetlolask na posnetku.

Na srečo je mladenič po imenu Marko kmalu prišel k sebi in stopil z odra, njegov predsednik pa je javnost kmalu obvestil o tem, da se dobro drži in da gresta skupaj v nove zmage. Nato se je še fotografiral z njim in vse objavil na facebooku – da bodo vsi vedeli, kako mu je mar zdravje njegovih privržencev.