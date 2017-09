VIDEO: Zgrozili se boste, ko boste videli, kaj vse zdravniki potegnejo iz ljudi

Velikost objektov, ki so jih našli v človeškem telesu, vas bo najbrž šokirala. Spodaj predstavljamo pet takšnih primerov.

Neki moški se je pritoževal nad bolečinami v trebuhu in nad zaprtostjo, ko so ga pretepli. Zdravniki so v njem našli steklenico.

18-letnica se je v bolnišnici znašla zaradi bolečin v trebuhu. Preiskave so pokazale, da mora takoj na operacijo, iz nje pa so izvlekli kepo las. Mladenka je namreč imela navado, da je žvečila lastne lase, ti pa so se nato nakopičili v njenem trebuhu in ji povzročili številne težave.

Zdravniki so menili, da bodo v trebuhu nekega moškega našli tumor. A so bili daleč od resnice. V njem je bil namreč njegov nerazviti dvojček.

V enem primeru so moškemu odstranili črevesje s 13-kilogramsko vsebino, zadnji pa prikazuje nekoga, ki je preživel bizarno nesrečo.