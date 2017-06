VIDEO: Ženski pretep po moško

Tudi ženske se znajo pretepati, včasih so celo nasilnejše kot moški. Na enem izmed parkirišč v ZDA se je začel verbalni spor, ki pa je hitro prerastel v pravo mikastenje. Ena ženska je drugo izvlekla iz avta, nato so začeli padati udarci z vseh strani, kmalu pa so naokrog leteli tudi kosi oblačil.

Srboritnici sta si najbrž še nekaj časa po pretepu celili rane in modrice ...



Alexis Vs Leann by lolmids