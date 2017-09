VIDEO: Ženska rodila na ulici: pobrala je otroka in špecerijo ter odšla domov

Neverjetna zgodba prihaja iz Kitajske. V mestu Junfu je nosečnica rodila na ulici, med nakupovanjem.

Visoko noseči ženski, stara naj bi bila okoli 30 let, je na ulici odtekla voda. Začela je vpiti, sledilo pa je nepričakovano: kar naenkrat je izpod njene obleke, v kateri je stala sredi ulice, na tla spolzel otrok.

Na pomoč so okrvavljeni ženski hitro poklicali reševalce, ki so ustrezno poskrbeli za fizično ločitev matere od otroka (rezanje popkovine). Za otroka so ugotovili, da se zdi zdrav, žensko pa hoteli odpeljati v bolnišnico na pregled, a se je ta odločila, da ga ne potrebuje. Enostavno je pograbila otroka v eno roko, vreče v drugo in odšla proti domu.

Menda zato, ker je želela privarčevati denar za pregled ...