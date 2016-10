VIDEO: Ženin na poroki besno udaril nevesto

Zakonska sreča včasih ne traja prav dolgo. Ženin je, kot kaže, že po nekaj urah zakona pokazal svoj pravi obraz, ko ga je žena podražila s koščkom torte.

Video prikazuje ženina in nevesto, ki se sladkata s poročno torto. Ko je prišla na vrsto nevesta, je izbranca podražila in odmikala žlico s torto, a njemu to bilo všeč, saj jo je na presenečenje vseh jezno udaril po roki.

Posnetek se konča z jeznim možem in vznemirjeno ženo. Za velik del gledalcev je bil prizor zabaven.