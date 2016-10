VIDEO: Zasvojenec si z oljem nevarno napihuje telo

Silak Valdir Segato je neskončno ponosen na svoje velikanske bicepse, ki imajo premer skoraj 60 centimetrov. Žal pa jih ni dobil zgolj s telesno vadbo, temveč z vbrizgavanjem sintola. Preden je prevzel to grdo razvado, so merili 30 cm, v petih letih pa mu je nevarno olje napihnilo telo skoraj do neprepoznavnosti. A Valdir še ni zadovoljen in ne namerava odnehati.



Možakar iz brazilskega São Paula ne skriva, da je velik občudovalec Arnolda Schwarzeneggerja in junaka Hulka. No, nekateri znanci pa ga kličejo Pošast. »Pravijo mi Hulk, Schwarzenegger ali He-Man, take stvari. Svoje mišice sem podvojil v velikosti, a bi rad, da bi bile še večje,« pravi. Zanimivo je, da je bil kot otrok šibak in suhljat odvisnik od droge, zaradi tega so mu pravili Suhi pes. »Padel sem v droge in začel izgubljati telesno težo. Če živiš napačno življenje, potem ne ješ.« S skrajnimi napori se je otresel drog in se zatekel k fitnesu. Tam mu je nekdo pokazal sintol in ta ga je zasvojil.



Z injekcijsko iglo si snov za povečanje mišic vbrizgava v bicepse, prsne mišice in ramena. Tako se je s 55 zredil na 80 kilogramov, vendar ga nevarna snov ne naredi nič močnejšega. Strokovnjaki in prijatelji so ga že večkrat opozorili, da je njegovo početje nevarno, če ne bo odnehal, se lahko zgodi, da mu bodo morali katero izmed okončin amputirati. »Ta zadeva z oljem je navadna neumnost,« je prepričan njegov prijatelj Fernando Carvalho da Silva. »Njemu se zdi dobro, večino časa mu ne težim, a bi ga rad ustavil. Veliko tvega, rad bi zgledal dobro, rad bi postal slaven.«



Če je Valdir pričakoval, da bodo njegove silne mišice privabljale dekleta, se je na njegovo veliko razočaranje zgodilo prav nasprotno. Danes ima 48-letni silak velike težave povabiti dekle na zmenek. »Ljudje me opazijo, a se mi bojijo približati. Po mojem je v tem težava.«