VIDEO: Zasnubil jo je pred številno publiko, potem pa šok

V vrsti posnetkov, pri katerih bi se lahko vprašali, ali so spontani ali pa morda vendarle zrežirani, je tudi spodnji.

Mladenič se je odločil, da bo svojo ljubljeno zasnubil kar na tekmi, pred kamero, ki po tribunah išče zaljubljence. A njenega odgovora ni dočakal, saj je šlo vse po zlu. Njegovi sosednje so se dogodka očitno še bolj razveselili kot njegova bodoča žena, zato ga je eden od njih nespretno lopnil po ramenih, takrat pa mu je prstan padel iz rok. Sledil je pravi kaos, v katerem je velik del publike iskal nesrečni prstan.

Kako se je končalo, na posnetku sicer ni zaznati, odločitev o tem, ali je posnetek sploh pristen, pa prepuščamo vam.

