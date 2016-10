VIDEO: Zaradi stave si je omislil joške in obogatel

Ko je imel 17 let, bi ta Američan storil vse za denar. In tudi je. S stavo si je prislužil 100.000 dolarjev, si je pa moral vstaviti silikone. Z operacijo si je povečal prsi do velikosti srednjih ženskih in bi jih moral obdržati vsaj eno leto.

A mladeniču je nova pridobitev na telesu tako prirasla k srcu, da se je odločil, da se ji ne bo odpovedal. Vsadki so postali del njega, poleg tega pa pravi, da končno razume, kako se počutijo ženske.