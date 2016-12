VIDEO: Zaradi droge je mislil, da je sibirski tiger, in gol pretekel 25 kilometrov

Nadzorna kamera v nekem češkem gozdu je posnela golega moškega, ki se je po vseh štirih plazil po gozdu in se pretvarjal, da je sibirski tiger. Enaindvajsetletnega Mareka H. je prijela policija, kasneje pa jim je priznal, da je zaužil drogo LSD, zaradi katere je začel halucinirati. Prepričan je bil, da je postal tiger.

Mareka in njegovo čudaško vedenje so opazili češki lovci, ki so posnetek predali policistom.

Mladenič je policistom razkril še, da je tiger njegova »notranja žival« in njegov »pravi karakter«. Nadaljeval je, da je te noči samo sledil neobičajnemu vonju, ki ga je privedel do meje s Poljsko. Moški naj bi po vseh štirih pretekel več kot 25 kilometrov. Čeprav je samo mislil, da je tiger, je očitno vseeno v precej dobri formi, da mu je to uspelo.