VIDEO: Zaljubljena in od nog do glave potetovirana

Danes 67-letna Charlotte Guttenberg je ponosna nosilka svetovnega rekorda za najbolj potetovirano starostnico, saj ima s poslikavami prekritega kar 91,5 odstotka telesa. Njen partner Charles Chuck Helmke, ki je star 75 let, pa ima enak rekord v moški kategoriji, saj ima prekritega 93,75 odstotka telesa. Zanimivo je, da se je Charlotte prvič dala tetovirati pred komaj 11 leti, ko si je za rojstni dan na prsih zamislila metuljčka. Od nekdaj je bila navdušena nad tetoviranjem, vendar je njen nekdanji mož, ki je umrl leta 2001, temu odločno nasprotoval. Po prvi tetovaži se preprosto ni mogla več ustaviti in danes je njeno telo kot galerija tatujev.



Starostnica s Floride je naslov prejela lani, potem ko je umrla prejšnja nosilka Isobel Varley. Najraje ima tetovaže z japonskimi motivi, v kratkem si namerava dati še kakšno narediti na glavi. Kljub nenavadnemu videzu pa živi povsem običajno življenje. Chucka je spoznala, seveda, v salonu za tetoviranje in v hipu sta se zaljubila. On si je dal prvo tetovažo narediti leta 1959, ko je bil v ameriški vojski. Leto pozneje jih je še nekaj dodal, nato pa je imel premor, ki je trajal štiri desetletja. Leta 2000 je nadaljeval in nadoknadil zamujeno, zdaj ima težavo, ker mu je preprosto zmanjkalo prostora.