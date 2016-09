VIDEO: Zakleto pokopališče: vsi, ki so ga obiskali, so doživeli to ...

Pokopališče Greyfriars Kirkyard v Edinburgu je nagnalo strah v kosti vsem ljubiteljem paranormalnih dejavnosti. Kraj naj bi bil zaklet in tam naj bi strašile duše umrlih, ki niso našle miru v zemeljskem življenju. Še posebej znana je zgodba o krutem tožilcu Georgeu MacKenzieju (bil je t. i. lord advocate, vodja tožilstva in hkrati minister – ta funkcija je na Škotskem še vedno v veljavi). Ta je v zapor v 17. stoletju poslal čez 1200 ljudi, ki so se uprli tedanji oblasti. Zaprti so bili prav na mestu, kjer je danes pokopan tudi MacKenzie, in samo 275 jih je zapor preživelo.

Še danes se na tem mestu dogajajo čudne stvari. Tu se je zgodilo več kot 450 nepojasnljivih dogodkov, en človek je celo umrl. Bi si upali na ogled tega kraja?