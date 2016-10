VIDEO: Začetek zombi apokalipse? Ne, samo besna punca

Ta mladenka se je res potrudila, da si bo njen zdaj že bivši fant zapomnil njun razhod do konca življenja. Ko ji je povedal, da jo zapušča, ga je udarila (v osmi minuti). Potem jo je vrgel iz stanovanja in snemal njeno divjanje. Kar je sledilo, je gotovo šokiralo vse, ki so si posnetek ogledali. Razbijala je po vratih in tolkla tako dolgo, da je na koncu ena celo razbila.

»Da se ne bo začela še peniti,« je zapisal eden izmed komentatorjev. Drugi pa je dodal: »To je kot začetek zombi apokalipse.«