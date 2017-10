VIDEO: Začelo se je: sedem let katastrof

Asteroid v velikosti hiše, ki je v petek obšel naš planet na razdalji 42.000 kilometrov, tokrat ni skrbel strokovnjakov Nase, vendar pa nekateri menijo, da se utegnejo naše poti v prihodnosti križati. Gre za asteroid 2012 TC4, ki je pred petimi leti letel dvakrat dlje stran kot tokrat. Naslednjič naj bi se Zemlji približal leta 2050. Projekcije kažejo, da tudi takrat ne bo zadel našega planeta, bi ga pa lahko leta 2079. Bi to pomenilo konec za človeštvo?

Obstaja več teorij, kdaj se bo življenje na Zemlji končalo. Dave Meade, ki je znan po teorijah konca človeštva, trdi, da so zadnji potresi, poplave in hurikani šele začetek. Napoveduje tudi bruhanje vulkanov, vse to pa naj bi nas v sedmih letih pognalo na rob obstanka. Po njegovih besedah se je začel konec z 21. avgustom, ko smo imeli sončev mrk, svoje trditve pa prerok podkrepljuje z zapisi v bibliji. V naslednjih sedmih letih naj bi na Zemljo padel ogromen asteroid Wormwood, zaradi katastrof pa naj bi na Zemlji zavladal kaos. Ne izključuje niti jedrske vojne med ZDA in Veliko Britanijo ter Rusijo, Kitajsko, Iranom in Severno Korejo.

Nasa sicer večino katastrofičnih zapisov, ki govorijo o trčenju z asteroidi in planeti, vztrajno zavrača.