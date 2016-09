VIDEO: Za reveže gradi hiše iz smeti

Že dolgih pet desetletij traja boj Nargis Latif, velike zagovornice predelave odpadkov. Pakistanskim oblastem poskuša pojasniti številne prednosti predelave smeti, ki jih v tej državi še vedno večinoma sežigajo in tako onesnažujejo okolje. Žal ne napreduje tako hitro, kot si bi želela, a vendar ni vrgla puške v koruzo. Njen največji uspeh je razvoj tehnike, s katero gradi poceni hiše za reveže iz suhih smeti.



Svojo pot je začela v 60. letih. Pred njenim stanovanjem so sežigali smeti, uspelo jim jih je ustaviti, a to ni bil njen glavni cilj. Ljudi je hotela pripraviti do recikliranja, a je skoraj nihče ni razumel. Zaradi tega je spregovorila v govorici, ki jo razumejo vsi – z denarjem. Ustanovila je nevladno organizacijo Gul Bahao. »Pogovarjala sem se s stotinami trgovcev s smetmi, da naj ločijo papir, karton, vrečke, plastiko, steklo in kovino. Za to sem jim dobro plačala in njihovo razmišljanje se je spremenilo. Do takrat so prodajali le stare naprave, kot so radii ali ure.«



Denar za odkupovanje si je sposojala pri oderuhih za astronomske zneske, včasih je morala tudi prositi. »Tudi kradla sem,« priznava Nargis. Ni ji žal, saj je kmalu izplavala iz rdečih številk, iz predelanih smeti pa je začela prodajati najrazličnejše predmete, od pohištva do ekoloških stranišč. Leta 2005 je Pakistan prizadel potres, Nargis je na ogrožena območja poslala velike kocke stisnjenih suhih smeti, iz katerih so gradili bivake. Gradnjo teh hišic, imenovanih Chandi Ghars ali srebrni domovi, so nadaljevali dolgo po naravni nesreči in jih do danes postavili okoli 150, v glavnem na revnih območjih, kjer je suša. Žal pa njeno podjetje zaradi nerazumevanja države propada. Nargis, ki bo kmalu dopolnila 70 let, je nekoč zaposlovala 70 ljudi, danes pa jih ima le še sedem. »Ljudje imajo predsodke živeti v hišah iz smeti. A to je čist material, še posebno plastika. Ponovno smo se znašli pred izzivom spremeniti razmišljanje in dojemanje ljudi.« Uspehi ali neuspehi Nargis nikakor ne ustavijo v njenem poslanstvu. Pravi, da je recikliranju podarila svoje življenje in da ne namerava nikoli odnehati.