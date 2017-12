VIDEO ZA +18: Naskočila sta se sredi ulice, za zapor jima ni bilo mar

Razgreti parček z Nove Zelandije so ulovili sredi seksa v ulici, ki se nahaja v središču mesta Dunedin. No, ne ravno ulovili, saj se zaljubljenca nista niti malo skrivala in ju ni motilo, da so ju med njuno akcijo z mobilnimi telefoni spremljali vozniki avtomobilov, mimoidoči ...

»Spomnim se, da smo se vozili po mestu, potem pa so se naša dekleta začela na ves glas smejati. In imeli smo kaj videti. Parček je seksal na kipu ovce. Rekel sem si, to pa je legenda. Vesel sem, da smo ju še dodatno motivirali, da sta nalogo opravila s stilom,« je dejal eden izmed številnih očividcev nenavadnega prizora.

Tuji mediji še poročajo, da je bil parček po vse verjetnosti pijan. Tovrstno neprimerno vedenje v javnosti pa lahko na Novi Zelandiji kaznujejo z do dvema letoma zapora.