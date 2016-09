VIDEO: Z jezikom si poliže oko, uhelj in komolec

Jezik je zelo praktičen organ in koristen za vrsto pomembnih opravil. Med njegove običajne naloge spada pomoč pri govoru in pri prehranjevanju, obstajajo pa tudi posamezniki, ki so obdarjeni z jeziki, ki zmorejo veliko več. Med slednje spada 20-letna Gerkary Bracho Blequett z ameriške Floride. »Prvič sem se zavedla, da je moj jezik zelo dolg, ko so me prijatelji spodbudili, naj si poskusim polizati oko. To je bil precejšen šok,« se spominja Gerkary, ki ima 11,4 centimetra dolg jezik. »Vlekla sem ga približno en teden, da bi ga podaljšala in se z njim dotaknila svojega uhlja. Uspelo mi je polizati uho, prav tako si lahko poližem komolec.«



Kmalu je začela trike z jezikom snemati in jih objavljati na spletu, kjer si jih je ogledalo več kot milijon ljudi. Nekateri so nad njenim jezikom navdušeni in jo spodbujajo, naj objavi še kak posnetek, drugi pa so malce prestrašeni. »Ne motijo me negativni odzivi, ljudje smo pač različni in vedno bomo imeli različne poglede.« Kljub temu se občasno pojavi komentar, ki jo skrajno razjezi. »Zelo me moti, da nekateri moški mislijo, da me lahko zaradi dolgega jezika ogovarjajo na seksualen način. Zaradi tega se počutim zelo neudobno, to je grdo. Nekateri pravijo, da je moj fant zelo srečen moški, jaz pa si mislim, kaj govorite, saj nimam fanta.«



Ko so se na spletu pojavile njene prve fotografije, številni sploh niso verjeli, da je jezik pravi. »Niso mi verjeli, zato sem posnela video, da bi jim dokazala. Odziv je bil neverjeten. Zdaj me celo prepoznavajo na ulici, to je noro. Počutim se kot zvezdnica, na neki način je to dobro.«



Zdaj se želi prebiti v Guinnessovo knjigo rekordov. Najprej ji bodo morali izmeriti jezik od konice do zgornje ustnice pri zaprtih ustih. Trenutno ima rekord Nick Stoeberl, ki ima 10 centimetrov dolg jezik.