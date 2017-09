Nathaniel je star 28 let in na prvi pogled je z njim vse v redu. A ima posebno ljubezen. Kot pravi, ima že šest let resno razmerje s svojim avtomobilom. Ljubkovalno ga je poimenoval Chase.

Sicer ne zna pojasniti, zakaj goji do vozila taka čustva, a pravi, da ima Chasa res rad.

Skupni sončni zahodi in spolno razmerje

Z njim opazuje sončne zahode in mu kupuje darila, občasno tudi seksata. Tako ga najraje boža po pokrovu motorja ali pa leže pod avto in se drgne ob njega.