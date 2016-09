VIDEO: Vse za dobro oddajo: gledalci hoteli zbežati, voditeljica pa: Tišina!

O potresih, ki so v nedeljo, nato pa še v ponedeljek prizadeli Skopje, obstaja več posnetkov. Ti prikazujejo trenutke strahu, ki so jih ljudje doživljali, ko se je zemlja tresla. Večina ljudi je v strahu zbežala in se skrila na varno, vendar tega niso mogli storiti vsi.

Nekaj ljudi je namreč potres doživelo med snemanjem TV-kviza »Vse ali nič«, ki ga je vodila neustrašna voditeljica Lila Filipovska. Na posnetku je opaziti nekatere tekmovalce, pa tudi ljudi v občinstvu in celo snemalca, ki so povsem razumljivo reagirali na takšen dogodek in se želeli skriti ali zbežati. Vendar jih je voditeljica pomirila in nikomur ni dovolila, da bi panično odšel iz studia. Očitno je, da svoje delo jemlje zelo resno in da trdno verjame, da se mora šov vedno nadaljevati, mnogi gledalci pa so jo zelo pohvalili zaradi hladnokrvnosti ...