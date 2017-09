VIDEO: Vse pokažejo: dekleta pod kamero 24 ur

Z namestitvijo kamer v njihova stanovanja omogočijo vsem, da pokukajo v njihov vsakdan. In seveda zasebnost. Dekleta tako 24 ur na dan spremljajo kamere, in to v prav vseh situacijah.

Ko kuhajo, spijo, poležavajo, govorijo po telefonu itd. Tudi v kakšnih kočljivejših trenutkih ...