VIDEO: Vsak dan pije kravji urin, posledice so osupljive!

Hemant Palival (36) trdi, da skupaj z nekaterimi somišljeniki že štiri leta vsak dan uživa kravji urin. Pravi, da v vsem tem času ni bil niti enkrat bolan.

Britanski Express poroča, da urin uporabljajo tudi za umivanje dvakrat dnevno, ob nedeljah pa se celo skopajo v njem. »Bolehal sem za akutnim obolenjem dihal, redno so me mučili prehladi in kašelj. Odkar sem začel piti kravji urin, se je moje življenje popolnoma spremenilo. Že vse od takrat nisem bil bolan,« pojasnjuje Palival.