VIDEO: Velika le meter in pol, a vseeno premlatila vsiljivca

Joe M. Sotello (34) je potrkal na vrata 52-letne Lise Morelock iz ameriškega Kingsporta s slabimi nameni. Predstavil se je kot ženska, ki išče svojega psa, ko mu je Lisa odprla, pa jo je napadel. Hrabra Lisa je sicer velika le meter in pol, a je to ni zmotilo, da se ne bi ubranila pred vsiljivcem.

Kij močnejši od pištole

Joe je imel pri sebi pištolo, ona pa je pograbila bejzbolski kij in se mu uspešno postavila po robu. Joe ni imel možnosti in je lahko le pobegnil, toda šele tedaj, ko mu je Lisa že uspešno spremenila osebni opis. Nesrečnega razbojnika so nato prijeli še policisti ...