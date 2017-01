V neugodnih vremenskih razmerah se lahko zgodi marsikaj – tudi slabega. Iz Portlanda je tako prišel posnetek, ki prikazuje, kako je voznik z osebnim avtomobilom obtičal na železniških tirih.

Zaradi snega ni in ni mogel speljati, tako da so mu na pomoč priskočili drugi. In veliko srečo so imeli, da je bilo še dovolj časa … Čez nekaj sekund je po tirih namreč pripeljal vlak.

Posnetek je iz helikopterja posnela ena od televizijskih hiš.