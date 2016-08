VIDEO: V reki našli truplo, nato pa šok

Dovolj velik šok je bil že, da so v reki zagledali negibno telo, še večje presenečenje pa je bilo, ko je do njega priplaval gasilec.

Iz Kitajske prihaja spodnji posnetek, na katerem lahko vidimo gasilca, ki poskuša iz reke spraviti na prvi pogled mrtvega možakarja. Sprva so vsi res mislili, da je mrtev, zato so na kraj poklicali vse pristojne službe. Nesrečni gasilec je malodane umrl od strahu, ko je truplo, ki to ni bilo, nenadoma oživelo.

Kaj se je pred tem dogajalo, ni jasno, nekateri pa ugibajo, da je moški v prijetno topli vodi zaspal. Ali pa se je z gasilcem hotel le pošaliti.