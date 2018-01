VIDEO: V luksuznih hotelih kozarce pomivali s straniščno ščetko

Skrite kamere v kitajskih hotelih Kempinski Harbin, The Harbin Shangri-La in Sheraton Harbin Xiangfang na severozahodu države so posnele šokantne prizore. Čistilce so ujeli, ko so kozarce čistili s straniščnimi ščetkami, tla pa pomivali z vodo iz straniščne školjke, brisače pa zlagajo kar na tla.

Po objavljenih posnetkih so na vrata luksuznih hotelov potrkali policisti in turistični inšpektorji, ki so hotelsko upravo kaznovali in pozvali, naj opustijo sramotno in ogabno prakso. V hotelih so uvedli tudi interne preiskave.

Snemalec Pear Videa je posnel tudi, kako so čistilne ekipe uporabljale enake krpe za brisanje kozarcev, smeti, straniščne školjke in umivalnika. Novinar je enega izmed zaposlenih vprašal, ali vsi delajo na tak način, in ta mu je pritrdil ter dejal, da se o tem pač ne govori.