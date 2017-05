Na letalu, namenjenem iz Tokia proti Los Angelesu, so imeli potniki kaj videti. Starejši moški v havajski srajci se je spravil na mlajšega in se ni hotel umiriti. Še ko so ga prvič odstranili z letala, se je vrnil in nadaljeval tepežko, je poročal Daily Star.

Nasilneža so končno vendarle obvladali, letalo pa je poletelo z enoinpolurno zamudo.