VIDEO: V gozdu je našel nekaj strašnega

James Rankin je na spletu objavil posnetek, na katerem je prikazal, kaj je našel v gozdu blizu neke zasebne posesti v Berkeley Jackson County parku.

Na posnetku pohodnik naleti na neodkrit kamp, velik šotor, prenočišča, odprte konzerve hrane in ognjišče, postavljeno v krogu. Še bolj strašno pa je, da so na drevesih blizu kampa nalepljeni letaki o 25 pogrešanih ljudeh.

Izkazalo se je, da je večina ljudi na letakih resnično pogrešanih. Prva, Jennifer Kesse, je pogrešana že od 24. januarja leta 2006. Naslednja pogrešana Breda Heist se je vrnila po 11 letih, prav tako pogrešanega Tima Bosma so našli mrtvega.

Rankin je na facebooku pojasnil, da je informacije predal tudi policiji. Kasneje ga je ta obvestila, da je bila na posesti načrtovana zabava za noč čarovnic, zato primer ne bo raziskovan. Ampak Rankin se ni strinjal s tem, saj so bili letaki o pogrešanih osebah resnični, zato ne razume, zakaj bi bili natisnjeni za zabavo. Rankin je opisal, da so bile reči videti, kot bi bile tam že nekaj časa, in dodal: »Sprašujem se, kdo bi mislil, da je dobro uporabiti resnične primere pogrešanih za okrasitev zabave.«

Njegove trditve so mnogi pospremili s skepticizmom ljudi, ki pravijo, da je posnetek »nateg«, spet drugi pa so dajali, da je s poročanjem policiji ravnal prav.