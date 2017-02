VIDEO: V glavi je 12 ur imela živega ščurka

Ščurki so znani po svoji odpornosti, zgodba iz Indije pa dokazuje, da lahko ta živalca preživi celo v človeški glavi. Neka 42-letna ženska je to občutila na lastni koži oziroma v lastni lobanji.

Ko je prišla v bolnišnico v indijskem Chennaiju, so se zdravniki zgrozili. Med spanjem je namreč dobila nepovabljenega gosta. Vstopil je skozi nosno odprtino, potem pa se je zataknil v predelu med očmi, povsem blizu možganov.

Težavo so rešili s 45-minutno operacijo. A nesrečnica je na operacijo (s ščurkom v glavi) čakala kar 12 ur, saj so jo sprejeli šele v tretji bolnišnici. Tamkajšnji zdravniki so povedali, da so se doslej res srečali že z gumbi, s kredami in pijavkami v človeških nosovih, s ščurkom pa tokrat prvič.