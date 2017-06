VIDEO: V cerkvi pridiga robot

V nemškem mestu Wittenberg, ki velja za zibelko protestantizma, je začel delovati robotski duhovnik, ki skrbi za vernike. Petsto let potem, ko je Martin Luter objavil svojih 95 tez, je evangeličanska cerkev vernikom ponudila avtomatske pridige. Robot se imenuje BlessU-2, opremljen je z zaslonom, občutljivim za dotik, dvema rokama, glavo z očmi in digitalnimi usti. Uporabnika najprej toplo pozdravi, nato pa vpraša, ali želi prejeti blagoslov z moškim ali ženskim glasom. Ko je spol izbran, robot dvigne roke proti nebu in citira verze iz Biblije.



Po koncu si lahko vernik slišano natisne za spomin. Predstavnik cerkve Sebastian von Gehren je povedal: »Gre za eksperiment, ki naj bi sprožil javno debato. Namenoma smo izbrali robota, ki ne poskuša biti podoben človeku. Polovica ljudi je navdušena, drugi pa si preprosto ne znajo predstavljati, da bi jih blagoslovil stroj.« Von Gehren je še posebno vesel, da zdaj prihajajo v cerkev tudi neverniki in radovedneži, ki bi radi videli tega robota. »Seveda stroj ne more nadomestiti duhovnikovega blagoslova. Po mojem v prihodnosti ne bo robotov v vsaki cerkvi.«