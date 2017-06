VIDEO: »Uživala« pred vsemi, sedaj jo je sram! Sem mati treh otrok

Video moškega in ženske, ki na letalu ne ozirajoč se na ostale potnike domnevno seksata , je zadnje dni polnil medije in družabna omrežja. Identiteto moškega so kaj hitro odkrili – šlo je za 31-letnega Shauna Edmondsona, ki se je z letalom odpravil z Manchestra na zabavo na Ibizo. Doma je pustil nosečo zaročenko. Na letu se je – kot izgleda na posnetku – brez ovir spustil v seks z drugo žensko. In prav njena identiteta je zdaj razkrita.

Joče že več dni

Gre za Tracey Bolton (39), mati treh otrok iz Lanchestra. Potem ko je posnetek hitro zaokrožil po vseh možnih omrežjih, se je tudi ona oglasila, češ, da se je pijančevanje sprevrglo v pravo sramoto, pa čeprav se je zgodil zgolj ples v naročju. Seksa ni bilo, zatrjuje.

»Zgrožena sem, da o tem poročajo mediji, a nič konkretnega se ni zgodilo. Jočem že več dni in kar groza me je. Sramota,« je dejala Tracey. Par se je spoznal šele na letalu, Tracey pa je priznala, da si je privoščila precej alkohola pred letom. Za Sahuna pa prijatelji pravijo, da je pravi ženskar.