VIDEO: Ustavil sredi predora in odprl prtljažnik

Nadzorne kamere imajo resnično veliko posnetega materiala nespametnih voznikov. Na spletni strani hrvaškega Indexa so objavili nekaj takšnih biserov.

Neki voznik je denimo kar sredi predora izstopil iz avta in odprl prtljažnik. Iz njega je vzel dežnik in se nato brezskrbno spravil nazaj v vozilo. Le kaj mu bo dežnik med vožnjo po avtocesti, bi se marsikdo vprašal ...



Na drugem posnetku se je voznik vzvratno zapeljal po avtocesti do uvoza, se obrnil in zapeljal v nasprotno smer. Na tretjem pa se je nekdo zapeljal na avtocesto, takoj pri uvozu vozilo obrnil in zapeljal v nasprotno smer.