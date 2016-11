VIDEO: Uresničile so se ji sanje: še živi so priredili pogreb

Zadnjih 14 let si je Vera Lucia da Silva želela, da bi lahko imela svoj pogreb, ko je še živa. Minulo sredo so se ji sanje končno izpolnile, saj so njeni družinski člani in prijatelji priredili umetni pogreb. Presrečna 44-letnica je ves dan preležala v svoji krsti, medtem ko so jo svojci objokavali. Pravi, da je bil to najlepši dan njenega življenja. Sprva so se številni svojci upirali njeni zamisli, na koncu pa so vendarle popustili in čez dan obiskovali pogrebni dom v brazilskem Camocimu ter jo podprli. Lastnik pogrebnega podjetja Večni vrt Paulo Araujo je doniral krsto in prostor.



Na videoposnetku s pogreba lahko opazujemo, kako Vera odpira in zapira oči, njeni svojci pa se pretvarjajo, da so prestrašeni, ker se je prebudila od mrtvih. Vsi so se imenitno zabavali, tudi njen mož. »Dolgo sem čakala, da so se mi uresničile sanje, ne morem verjeti, da sem dočakala. Ko sem vse povabila na pogreb, so bili prepričani, da se zafrkavam.« Paulo je dodal, da ga je zadnjih pet let vztrajno prepričevala, naj ji pomaga, doslej se ji je uspešno upiral. »Njen mož je bil ves čas proti, doslej jo je ustavljal. Tokrat pa ji ga je uspelo prepričati, podprla jo je vsa družina.«



V pogrebno vežico je prišla ob sedmih zjutraj in se začela pripravljati na sedmino, ki je trajala od devetih do šestih popoldne. Oblečena je bila v dolgo belo obleko s čipkami, lase je imela spete. Roke je imela ves čas pri miru položene na trebuhu. Okoli njih so ji dali rožni venec, spodnji del telesa pa je bil prekrit s cvetjem. »Ste že kdaj videli, da bi se truplo smejalo?« se je pošalil obiskovalec sedmine. »V krsti sem bila ves dan, premikala sem le glavo, da sem spila malo kokosove vode in čaja,« je pojasnila Vera. »Vsi so prišli, moj oče, mama, sestra, brat in prijatelji. Ko so me zagledali, so od začudenja odprli usta.«



Priznala je, da je bila za nekatere situacija preveč stresna in so začeli jokati, no, drugi pa so pokali od smeha. »Za konec sem imela poslednjo željo, direktorja pogrebnega podjetja sem prosila, ali bi lahko krsto zaprl, kar je tudi naredil. Nato so me nekaj minut nosili okoli, kot da bi me nesli do groba.«