VIDEO: Ups, tudi kraljem se zgodi

Savdskemu kralju se je zgodila nevšečnost, ki mu zagotovo ni bila všeč in bo imela posledice. Potem ko je v Moskvo priletel s svojim zasebnim letalom z zlatimi stopnicami, ni mogel z letala.

Zlate tekoče stopnice, ki so del opreme njegovega letala, so se namreč nekje »na pol poti navzdol« ustavile. Kralj je čudno pogledal, kar stresli pa so se njegovi spremljevalci. Nato je moral sestopiti peš ... Verjetno prvič v življenju.