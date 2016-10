VIDEO: Umrli so med seksom

Smrt med seksom? Ja, tudi to se zgodi. Pa ni nujno, da je naravna. Spodnji video prikazuje pet parov, ki so umrli med seksom.

Sahkoor Arline in Lisa Smith sta bila med seksom na javnem mestu ustreljena. Oba sta umrla. Znano je, da naj bi ju sterlec od zadaj ustrelil.

Milijonar in politik Nelson Rockefeller je umrl med seksom z asistentko. Doživel naj bi infarkt. Imel je 70 let, ona pa menda 25.

Avstralski politik Billy Sneden naj bi se spolne igrice igral s sinovim dekletom. Razlog? Infarkt.

Mr. Hands. Kenneth Pinyan je delal za Boeing, bil je tudi mož in oče, a tudi oseba, ki je živela dvojno življenje. Na skrivaj se je namreč predajal užitkom z živalmi, govorimo o konjih. Prav ta ogromna žival naj bi mu med odnosom zadala tako hude rane, da je umrl.

Neznani moški si je za posteljne radosti najel prostitutko. A še preden je prišel do vrhunca, se je njegovo življenje končalo. A to ni bilo vse. Njegov penis je bil ujet v njenem mednožju, prostitutko pa so rešili šele z operativnim posegom.