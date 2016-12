VIDEO: Umrl na odru, občinstvo pa ploskalo

V čečenskem mestu Urus-Martan je 48-letni R. Husainov zadnje trenutke svojega življenja preživel pri početju tega, kar je najbolj ljubil: plesal je. Med predstavo ga je zadela kap, zato se je kar med plesom zgrudil in obležal.

Tragični trenutek je s telefonom posnel eden izmed gledalcev, na videu pa se jasno vidi, da sprva nobeden v dvorani ni razumel, kaj se dogaja. Drugi nastopajoči so namreč predstavo nadaljevali, občinstvo pa je ploskalo. Kaj kmalu pa so le spoznali, da s plesalcem nekaj ni v redu, zato so poklicali reševalce, vendar so ti lahko samo potrdili, da je nesrečnež mrtev.