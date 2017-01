VIDEO: Uganete, kaj bo počel? Polmetrski penis mu je že prinesel službo

Roberto Esquivel Cabrera, Mehičan iz mesta Saltille, trdi da ima največji penis na svetu. Po njegovih besedah si z 48 centimetarov velikim korenjakom zasluži mesto v Guinnessovi knjigi rekordov, pa tudi mesto v porno industriji. No, njegovo zgodbo so slišali ljudje, ki stojijo za priljubljenimi pornografskimi zanmkami, kot so YouPorn in FakeTaxi ter se zainteresirali za njegovo ponudbo.

»Plačali bi mu pot do Praga, kjer bi nastopil v pornografski resničnostni seriji Lažna bolnica v kateri bi ga pregledali dve ali tri medicinske sestre. Vse skupaj bi izpadlo prav komično,« je za The Sun rekel predstavnik YouPorna.

Gospod Cabrera je samo nekaj dni nazaj izrazil željo, o čemer smo tudi poročali, da se preiskusi v ameriško pornografsko industrijo, saj bi na ta način zaslužil veliko denarja

