VIDEO: Turistom nudijo alkohol, drogo in seks do onemoglosti

Ena od kolumbijskih potovalnih agencij ima v svoji raznovrstni ponudbi tudi hedonistično potovanje, kot se ga ne izkusi vsak dan. Na enem mestu namreč ponujajo drogo, alkohol in seks do onemoglosti.

Agencija svojim strankam obljublja, da bodo na potovanju lahko tri dni uživale v ogromnih količinah vsega naštetega, za kar bodo med drugim skrbele tudi številne prostitutke. Pravijo, da bodo lahko v teh dneh vsi izpolnili svoje tudi najbolj skrite želje.

Za 30 strank namreč skrbi 60 prostitutk, v ceno potovanja pa so všteti tudi vsi obroki. Med drugim program ponuja seksualno terapijo, pol ure s 16 dekleti hkrati, za tiste, ki jih zanima še kaj drugega kot spolnost, erotične masaže in skupinski seks, pa pripravljajo divje zabave, jahanje in – golf.

V javnosti je tudi eden od promocijskih posnetkov dogajanja na tovrstnem potovanju, za katero pa je treba tudi precej odšteti: okoli 1500 evrov za tri dni. Odvisno, kaj »popotnik« želi.